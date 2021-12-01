أسرى العالم الآخر

2021/12/01 | 01:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام قالت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬انّ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلث‭ ‬سكان‭ ‬الكرة‭ ‬الأرضية‭ ‬ليس‭ ‬لهم‭ ‬اتصال‭ ‬مع‭ ‬الانترنت،‭ ‬بمعنى‭ ‬انهم‭ ‬منقطعون‭ ‬عن‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وغير‭ ‬معنيين‭ ‬بصرعات‭ ‬التحديث‭ ‬المتواصلة‭ ‬للهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬والحواسيب‭ ‬وما‭ ‬تفرع‭ ‬عنها‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬لوحية‭ ‬وسواها‭.‬وجاء‭ ‬في‭ ‬أسباب‭ ‬غياب‭ ‬وجود‭ ‬علاقة‭ ‬الكترونية،‭ ‬ضعف‭ ‬مستوى‭ ‬المعيشة‭ ‬وغلاء‭ ‬الأجهزة‭ ‬والشبكات‭ ‬قياساً‭ ‬لدخل‭ […]

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