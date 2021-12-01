2021/12/01 | 01:51 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- صلاحيات جديدة للرئيس المصري لتعطيل المدارس وتقييد الأنشطة العامة جنيف- واشنطن -الزمان القاهرة- مصطفى عمارة أكدت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء أن حظر السفر لن يوقف انتشار المتحورة أوميكرون لفيروس كورونا، ودعت الدول إلى تبنى مقاربة تقوم على تقييم المخاطر، لكنها نصحت من تجاوزوا الستين والضعفاء بإرجاء السفر.
وقالت المنظمة في وثيقة […]
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وقالت المنظمة في وثيقة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة الصحة ترفض منع السفر وتوصي به لمن تجاوزوا الستين ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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