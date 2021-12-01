منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬ترفض‭ ‬منع‭ ‬السفر وتوصي‭ ‬به‭ ‬لمن‭ ‬تجاوزوا‭ ‬الستين‭ ‬

2021/12/01 | 01:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاحيات‭ ‬جديدة‭ ‬للرئيس‭ ‬المصري‭ ‬لتعطيل‭ ‬المدارس‭ ‬وتقييد‭ ‬الأنشطة‭ ‬العامة‭ ‬ جنيف‭- ‬واشنطن‭ -‬الزمان‭ ‬القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ أكدت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬حظر‭ ‬السفر‭ ‬لن‭ ‬يوقف‭ ‬انتشار‭ ‬المتحورة‭ ‬أوميكرون‭ ‬لفيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬ودعت‭ ‬الدول‭ ‬إلى‭ ‬تبنى‭ ‬مقاربة‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬المخاطر،‭ ‬لكنها‭ ‬نصحت‭ ‬من‭ ‬تجاوزوا‭ ‬الستين‭ ‬والضعفاء‭ ‬بإرجاء‭ ‬السفر‭.‬وقالت‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬وثيقة‭ […]

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