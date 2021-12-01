أميركا اللاتينية تسجل أول إصابتين بـ

2021/12/01 | 01:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حكومة ولاية ساو باولو في جنوب البرازيل، الثلاثاء، تسجيل إصابتين مؤكّدتين بـ"أوميكرون"، النسخة المتحوّرة الجديدة من فيروس كورونا، لدى مسافرين وصلا من جنوب أفريقيا، ليتأكّد بذلك وصول هذه السلالة إلى البلد الأميركي اللاتيني كما إلى القارّة بأسرها.

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