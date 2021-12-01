خمس قصائد ... لذة العيش - منى حلمي

2021/12/01 | 02:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_حلمي خمس قصائد ...



لذة العيش ----------------- 1 – التواضع ----------- التواضع ليس حكمة هو فقط القدرة على السمع و الابصار التواضع ليس فضيلة لكنه اعتراف بواقع ......





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