بعد انتخابات العراق.. مخاض عسير لتشكيل التحالفات والحكومة

2021/12/01 | 02:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفوضية الانتخابات العراقية أعلنت، الثلاثاء، النتائج النهائية للانتخابات بعد الانتهاء من مراجعة الطعون والاعتراضات وإجراء عمليات عد وفرز يدوي للمراكز الانتخابية التي قدمت فيها الطعون.لكن البلاد تمر بمخاض عسير لتكوين التحالفات وتشكيل الحكومة.

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