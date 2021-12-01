تونس تقص شريط كأس العرب بخماسية في شباك موريتانيا

2021/12/01 | 02:26 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح منتخب تونس في قص شريط كأس العرب بتحقيق فوز كبير على موريتانيا بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية في بطولة كأس العرب 2021، على استاد "أحمد بن علي" غرب العاصمة القطرية الدوحة.

وسيطر منتخب تونس على المباراة منذ بدايتها، وكاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة السادسة عن طريق فراس الذي وجد نفسه وجهاً لوجه مع الحارس باكاري ديوب، الذي تصدّى للمحاولة.

وافتتح نسور قرطاج التسجيل في الدقيقة 39، حين مرر حنبعل المجبري كرة ذكية لسيف الدين الجزيري، الذي صوّب على الطائر مغالطاً الحارس الثاني لموريتانيا ديالو، الذي حل بديلاً لديوب بعد تعرّضه للإصابة في الدقيقة 20.

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وفي الدقيقة 42، ضاعفت تونس النتيجة عن طريق فراس بن العربي، الذي غالط الحارس دياوو بتصويبة قوية، وبحث "المرابطون" عن تذليل الفارق، لكن الحارس التونسي بن مصطفى تألق ومنع محاولة حمى الطانجي في الدقيقة 43.

وفي الدقيقة 48، عزز سيف الدين الجزيري تقدم تونس بتسجيل الهدف الثالث، بعد تمريرة ذكية من بن يوسف، فتصدى الحارس دياوو لكرته الأولى، لكن الجزيري أسكن الكرة الشباك، بلمسة ثانية فنية رائعة بكعب قدمه.

وقبل نهاية الشوط الأول، منح حكم "الفار" ركلة جزاء لموريتانيا بسبب لمسة يد على أمين بن حميدة، نفذها بنجاح مولاي أحمد بسام في الدقيقة 57 من الشوط الأول، الذي امتد لـ13 دقيقة كوقت بدل ضائع.

وأجرى المدير الفني لمنتخب تونس، منذر الكبير، 5 تغييرات، بحيث أقحم نعيم السليتي مكان حنبعل المجبري، وعلي معلول مكان بن يوسف، ويوسف المساكني مكان فراس بن العربي، وغيلان الشعلالي مكان فرجاني ساسي، وياسين الشيخاوي مكان سيف الدين الجزيري.

وكاد الشيخاوي أن يوقّع الهدف الخامس لتونس في الدقيقة 84، بعدما وجد نفسه وجهاً لوجه مع الحارس دياوو، لكن الأخير أنقذ الموقف، كما تصدى لمحاولة يوسف المساكني في الدقيقة 87.

ومر الدفاع الموريتاني بلحظات عصيبة في الدقائق الأخيرة، إذ ضغط "النسور" بحثاً عن الهدف الخامس، الذي جاء في الدقيقة 90 عن طريق يوسف المساكني، بعد إمداد رائع من ياسين الشيخاوي، لتنتهي المواجهة بنتيجة 5-1.

العراق - عمانوحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة منتخب العراق، الأكثر تتويجاً بلقب بطولة كأس العرب، مع نظيره العماني، على استاد الجنوب في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من البطولة المقامة تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمرة الأولى.

وجاء هدفا المباراة من ضربتَي جزاء، فسجّل صلاح اليحيائي هدف عمان في الدقيقة 78 من ضربة جزاء، وبعدها أدرك حسن عبد الكريم التعادل للعراق فيالدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع، بعدما أعاد الحكم ضربة الجزاء التي أُهدرت، لتسكن المحاولة الثانية شباك عمان.

واضطر منتخب العراق إلى إكمال المباراة بعشرة لاعبين فقط بعد طرد لاعبه ياسر صفاء قاسم لحصوله على بطاقتين صفرواين في الدقيقتين 50 و68 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة، يحتل منتخب عمان وصافة المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة، ويحل العراق في المركز الثالث بنقطة واحدة أيضاً، بينما يعتلي منتخب تونس صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط وله 4 أهداف، فيما يتذيل منتخب موريتانيا الترتيب بعد الخسارة 5-1 من نسور قرطاج.

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