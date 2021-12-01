العراق.. فصائل موالية لإيران ترفض النتائج النهائية للانتخابات

2021/12/01 | 02:45 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من أكتوبر، رفضت عدة فصائل موالية لإيران تعمل ضمن ما يسمى "قوى الإطار التنسيقي"، وبينها "تحالف الفتح"، هذه النتائج.

وقالت في بيان الثلاثاء إنه "بات من الواضح أن مفوضية الانتخابات أعدت النتائج مسبقاً على حساب إرادة الشعب العراقي".

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كما اتهمت مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية بعدم التعامل مع ملف الطعون بـ"صورة جدية ووفق السياقات القانونية"، وفق زعمها.

كذلك جددت ما قالت إنه "موقفها الثابت المستند إلى الأدلة والوثائق بوجود تلاعب كبير في نتائج الاقتراع" بحسب ادعائها، مشددة على أن هذا يدعوها لرفض النتائج الحالية.

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