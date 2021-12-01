منظمة الصحة تقدم نصيحة بشأن السفر للمناطق الخطرة وبائيا

2021/12/01 | 02:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصحت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، الأشخاص غير المحصنين بالكامل ضد كوفيد-19 والمعرضين لمخاطر صحية مرتفعة إذا ما أصيبوا بالمرض، بمن في ذلك أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، بعدم السفر إلى مناطق تشهد انتشارا مجتمعيا للفيروس.

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