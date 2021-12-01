بريطانيا تخطط لإعادة تطعيم شعبها ضد كورونا

2021/12/01 | 03:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعاكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ان بلاده تخطط لإعادة تطعيم شعبها ضد كورونا بعد ظهور "أوميكرون".وقال جونسون، إن حكومته سوف تسرع برنامجها المعزز بهدف بدء إعادة تطعيم السكان بحلول نهاية كانون الثاني بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.أعلنت السلطات الصحية في المملكة المتحدة، الاثنين، قبولها توصية من لجنة التطعيم لتمديد أجل برنامج التعزيز (الجرعة الثالثة) ليشمل جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما.وقال جونسون في مؤتمر صحفي: "الهدف الذي حددناه لأنفسنا هو تقديم الجرعة المعززة لكل شخص مؤهل بحلول نهاية يناير".وأشار منح قرابة 18 مليون ومع ذلك، وفي ظل اللوائح الجديدة، أصبح أكثر من 14 مليون بالغ مؤهلين للحصول على جرعة معززة في إنجلترا وحدها، حسبما أشار رئيس الوزراء.وأوضح في الوقت ذاته، أن الحكومة ستمضي قدما في برنامج إعادة التطعيم حسب الفئات العمرية، بدءا من كبار السن.وعلى جانب آخر، ستظل الحكومة ممتنعة عن اتخاذ تدابير تقييدية صارمة، معتبرة أن التطعيم هو الأداة الأكثر فعالية لمكافحة الوباء حتى مع ظهور سلالة أوميكرون.

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