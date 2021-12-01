مصير عقارات الأقليات في العراق

2021/12/01 | 03:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هي الإجراءات الحكومية لاسترداد وحماية عقارات الأقليات في العراق؟

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