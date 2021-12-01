مانشستر سيتي يغري مودريتش بعرض مفاجئ

2021/12/01 | 03:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشف تقرير صحفي إسباني، عن مفاجأة تتعلق بمستقبل أحد نجوم ريال مدريد.وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية، فإن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، لم يخف إعجابه بإمكانات النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد، ويفكر بشدة في إحضاره إلى ملعب الاتحاد.وينتهي تعاقد مودريتش (36 عامًا) في سانتياجو برنابيو بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء تفيد برغبة ريال مدريد في التوقيع معه لموسم واحد فقط.وأضافت الصحيفة أن مانشستر سيتي يستعد لإغراء مودريتش بعقد طويل الأمد، ومن ثم الانتقال لنادي نيويورك سيتي والاعتزال هناك.وأشارت الصحيفة إلى أن هذا العرض سيكون رائعا للدراسة، على الرغم من حقيقة أن مودريتش قد أعرب في أكثر من مناسبة، عن رغبته في الاعتزال مع ريال مدريد.ويتبقى شهر واحد فقط ويحق لمودريتش بعده التفاوض مع أي نادٍ آخر، بل والتوقيع له، لذلك من المحتمل أن يتدخل ريال مدريد قريبا ليحسم بقاء مودريتش بتجديد عقده.

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