2021/12/01 | 03:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصف الحالة على الحدود الروسية الأوكرانية بأنها "الحرب الساخنة الوحيدة" في أوروبا، بعد سبع سنوات من المناوشات بين البلدين، انطلقت بعد غزو روسي لأراضي "إقليم القرم" وضم الإقليم الذي كان يحكم ذاتيا إليها، بعد استفتاء شكك فيه عدد من الأطراف بضمنهم أوكرانيا.

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