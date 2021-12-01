الكتلة الصدرية أولاً وتحالف تقدم ثانياً وائتلاف دولة القانون ثالثاً

2021/12/01 | 04:15 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: عبد الرحمن إبراهيم

أنجزت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، امس الثلاثاء، مهمتها واعلنت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، مشيرة الى أن نسبة المصوتين بلغت 44 % من عدد الناخبين الكلي.

ووفقا لما نشره موقع مفوضية الانتخابات، تصدرت الكتلة الصدرية نتائج الانتخابات النهائية بالحصول على 73 مقعداً، بينما حصل تحالف “تقدم” على 37 مقعداً، وائتلاف دولة القانون على 33 مقعداً.

وكشفت النتائج النهائية عن حصول الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعداً، وتحالف “الفتح” على 17 مقعداً، وبينما حصل التحالف الكوردستاني على 17 مقعداً، نال تحالف “عزم” 14 مقعدا، في حين حصل “حراك الجيل الجديد” على 9 مقاعد، وتحالف “امتداد” على 9 مقاعد، بينما حصل “إشراقة كانون” على 6 مقاعد، والعقد الوطني على 4 مقاعد، وتحالف تصميم على 5 مقاعد وحركة بابليون على 4 مقاعد، وتحالف قوى الدولة على 4 أيضا.

وحصلت حركة حسم للاصلاح على 3 مقاعد، وتحالف جماهيرنا هويتنا على 3 مقاعد، بينما حصلت جبهة تركمان العراق الموحد على مقعد واحد.

كما توزعت 16 مقعداً بين الأحزاب الفائزة بمقعد واحد، وبلغ عدد مقاعد الأفراد الفائزين 43، بينهم خمس نساء.

وقال رئيس مجلس المفوضين، جليل عدنان خلف، في مؤتمر صحفي تابعته “الصباح”: إن عدد الناخبين الكلي بلغ أكثر من 22 مليوناً، مبيناً أن عدد المصوتين بلغ أكثر من تسعة ملايين ناخب.

واضاف عدنان أن المفوضيـة سترسل اسماء المرشحين الفائزيـن بالانتخابات الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها رسميـا، مشيرا الى أن المفوضية التزمت بأقصى درجات المهنية.

والقى رئيس مجلس المفوضين بيانا خلال المؤتمر ذكر فيه، أنه “بعد أن أكملت الهيئة القضائية جميع الطعون احدثت تغييرا بالنتائج الاولية، وكانت مقعدا واحدا في كل من : بغداد، ونينوى، وأربيل، وكركوك، والبصرة”.

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