البطاقة الدولية.. طوابير طويلة ومراكز قليلة

2021/12/01 | 04:15 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: شذى الجنابي

أثرت عقبات عديدة ظهرت منذ بداية جائحة كورونا في متعة السفر، فإغلاق المطارات واجراء فحص pcr والتشديد الصحي، تسببت بملل ونفور من قبل المسافرين من الاجراءات المتبعة، وجاء الدور هذه المرة على بطاقة التلقيح الدولية، إذ يقف الراغبون بالسفر في طوابير طويلة في المراكز القليلة المخصصة لاصدارها في بغداد والمحافظات.

تهافت المسافرين للحصول على البطاقة بعد مطالبة وزارة الصحة مؤخرا بذلك، جاء استجابة لرغبة العديد من الدول التي طالبت بها خشية انتشار الجائحة بشكل اكبر، لا سيما مع ظهور المتحور الجديد في عدد من الدول.

ويتطلب اصدار البطاقة الدولية، جلب كارت التلقيح الورقي، ونسخة من جواز السفر، وصورة شخصية، ويتم دفع 30 ألف دينار بطريقة فورية الى المركز الصحي.

ويتحدث مسافرون لـ”الصباح”، عن “وجود معرقلات من ناحية تحديث معلومات التلقيح”.

وقالوا: إن “الصعوبات تكمن في عدم رفع بيانات الملقحين من المراكز التي تلقوا اللقاح فيها الى المنصة الالكترونية، واخذوا وقتا طويلا بالذهاب والإياب بين مراكز التلقيح ومراكز الاصدار”.

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