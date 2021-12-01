2021/12/01 | 05:15 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WLnhJCmFASs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - أين تتم أغلب عمليات الاستيلاء والتلاعب بعقارات الأقليات؟) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - أين تتم أغلب عمليات الاستيلاء والتلاعب بعقارات الأقليات؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).