قتلى وجرحى بإطلاق نار داخل مدرسة في أمريكا

2021/12/01 | 06:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 3 أشخاص وجرح 8 آخرون بإطلاق نار داخل مدرسة ثانوية في منطقة أوكسفورد بولاية ميتشغان وفقا للسلطات التي أكدت إلقاء القبض على شخص يبلغ من العمر 15 عاما.

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