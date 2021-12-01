اصطفاف الكواكب فوق الأهرامات.. حقيقة أم فبركة؟

2021/12/01 | 06:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتداول الآلاف من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالعربية ولغات أخرى صورة تظهر أهرامات الجيزة الثلاثة في مصر ويصطف فوقها ثلاثة من كواكب المجموعة الشمسية.

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