2021/12/01 | 06:44 - المصدر: بي بي سي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعلان النتائج النهائية للانتخابات العراقية وسط مخاوف من تصعيد خطير هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع بي بي سي الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/01 | 06:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع بي بي سي.

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