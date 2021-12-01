السعودية تبدأ اليوم رفع تعليق الرحلات المباشرة من مصر و5 دول أخرى

2021/12/01 | 07:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبدأ المملكة العربية السعودية، الأربعاء، بتطبيق قرار رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من مصر وخمس دول أخرى.

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