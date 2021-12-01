بيكيه: تشافي وضع علي

2021/12/01 | 07:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدافع برشلونة المخضرم، جيرارد بيكيه، أن وجود صديقه وزميله السابق، تشافي هيرنانديز مدربا لـ"العملاق الكتالوني" يعد حافزًا إضافيًا له على الأداء الجيد، وفقا لما ذكرت صحيفة "ماركا" المدر يدية.

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