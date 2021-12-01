تصريح رئيس فيفا باللغة بالعربية أن

2021/12/01 | 07:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتيتو، الذي أدلى به خلال افتتاح كأس العرب في الدوحة وما قاله باللغة العربية عن قطر، الأمر الذي أثار تفاعلا.

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