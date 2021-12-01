لماذا فرضت مصر رسوم 10% على واردات المحمول؟.. مسؤول يوضح لـCNN بالعربية

2021/12/01 | 07:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت مصر رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات الهواتف المحمولة للبلاد، لدعم التصنيع المحلي الإلكترونيات

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