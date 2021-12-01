بلومبيرغ: واشنطن تسعى لتهدئة التوترات مع الرياض بشأن أسعار الطاقة

2021/12/01 | 07:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى الولايات المتحدة إلى تهدئة التوترات مع السعودية لا سيما في مجال الطاقة بعد ارتفاع أسعار النفط، حسبما أفاد موقع "بلومبيرغ".

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