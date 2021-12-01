2021/12/01 | 08:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني سرّبت بعض مواقع الإنترنت مواصفات وصور هاتف Honor 60 الذي سيطلق قريبا بكاميرات وتقنيات مميزة.وسيأتي الهاتف الجديد تبعا للتسريبات بهيكل مصنوع من المعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (161.4/73.3/7.98) ملم، ووزنه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن هاتف Honor المتطور بكاميراته الفائقة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن هاتف Honor المتطور بكاميراته الفائقة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن هاتف Honor المتطور بكاميراته الفائقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).