2021/12/01 | 08:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع تقرير صدر مؤخرا عن بنك يو بي إس السويسري "انخفاض أنشطة العقارات في الصين بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة"، بحسب موقع Forebs الذي قال إنه "من دون تخفيف السياسات ف البلاد، فإنه يمكن أن تنخفض مبيعات العقارات بنسبة 20٪ أو أكثر بحلول عام 2022".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الضربات مستمرة.. أخبار سيئة عن سوق العقارات الصيني) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الضربات مستمرة.. أخبار سيئة عن سوق العقارات الصيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).