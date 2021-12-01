2021/12/01 | 08:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قال رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، إن اليابان والولايات المتحدة لا يمكنهما الوقوف مكتوفتي الأيدي إذا هاجمت الصين تايوان، داعيا بكين إلى إدراك ذلك.وأضاف آبي في كلمة ألقاها في منتدى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسؤول سابق: أمريكا واليابان لن تقفا متفرجتين إذا هاجمت الصين تايوان المركز الخبري الوطني.

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