ماذا يحدث إذا تخليت عن القهوة بشكل كامل

2021/12/01 | 08:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

ذكرت خبيرة التغذية سفيتلانا بانتشينكو، أن الاستهلاك اليومي لكميات كبيرة من القهوة يؤثر سلبًا على عمل الكبد والغدة الدرقية.

وقالت في تصريح صحفي "أوصي الجميع بالتخلي عن القهوة لمدة أسبوعين على الأقل كتجربة"، مشيرة الى ان "ذلك يمكن أن تؤدي القهوة إلى تعطيل إفراز المعدة بشكل كبير، وبالتالي سيتم امتصاص البروتينات والحديد من الطعام بشكل أسوأ، وستبدأ البكتيريا المسببة للأمراض بالنمو".

وأشارت بانشينكو إلى أن "الكافيين يؤدي إلى إطلاق الصفراء لدى بعض الناس، والتي يمكن أن تكون جيدة وسيئة، من ناحية، يعد هذا أحد أنواع الملينات الخفيفة؛ في حالة الإمساك، سيكون التأثير إيجابيًا من ناحية أخرى، فإن الإخلاء السريع للكتلة الغذائية لا يسمح للأمعاء بامتصاص جميع العناصر الغذائية منها.



كما تحفز القهوة الجهاز العصبي المركزي وتزيد من ضغط الدم".

وحذرت خبيرة التغذية من أن "للقهوة تأثيرًا مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم، وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ضغط الدم الطبيعي، فإن تناول القهوة يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

وتابعت "كوبان أو ثلاثة أكواب من حبوب القهوة الكاملة العطرية عالية الجودة يوميًا يمكن أن تكون مصدرًا للسيروتونين (هرمون الفرح) وترفع الحالة المزاجية، وفي حالة الإكثار من تناولها، يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات النوم والتهيج والطاقة والتأرجح العاطفي، لقهوة هي أيضا من مضادات الأكسدة، تعزز طرد المعادن من الجسم.



بالإضافة إلى ذلك، عليك أن تتذكر أن القهوة تسبب الإدمان".

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