2021/12/01 | 08:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NxGmKpZWirY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حسين الطائي: المستقلون واحزاب تشرين سيكونون بيضة القبان بملف تشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حسين الطائي: المستقلون واحزاب تشرين سيكونون بيضة القبان بملف تشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).