2021/12/01 | 08:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / القت القوات الامنية في ميسان القبض على متهم اطلق النار على منزل احد المواطنين في العمارة مركز محافظة ميسان ، ما يعرف "بالدكة العشائرية".وذكر بيان لمديرية شرطة ميسان :" ان المتهم تم ضبطه بالجرم المشهود ومعه قطعة سلاح ، مشيراً الى ان المتهم قيد التحقيق لغرض عرضه أمام القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".واضاف :" تم التعرف على بقية الاشخاص الذين افتعلوا الدكة العشائرية وطلب الشكوى ضدهم من قبل اصحاب الحق الشخصي وتم استحصال الموافقات القضائية لغرض مداهمة منازلهم والقاء القبض عليهم"./انتهى

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