إمرأة حامل تخاطر بحياتها وجنينها لتنقذ رجلًا نائمًا في منزل يحترق

2021/12/01 | 08:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واجهت امرأة حامل ألسنة اللهب التي يبلغ ارتفاعها 50 قدمًا لإنقاذ حياة جارها في الحي المجاور والذي اشتعلت النيران في منزله في مدينة ويست جوردان في ولاية يوتا الأمريكية.والمزيد في تقرير قناة KSL المتعاونة مع شبكة CNN.

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