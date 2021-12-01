تقرير أممي: مرتزقة من روسيا وسوريا والسودان مازالوا في ليبيا

2021/12/01 | 08:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد تقرير أعده خبراء في الأمم المتحدة أن عدد الانتهاكات المسجّلة هذا العام لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا تراجع بالمقارنة مع العام الماضي، لكن "استمرار وجود" مرتزقة تشاديين وسودانيين وسوريين وروس "ما زال يمثل تهديداً خطيراً" للوضع في هذا البلد.

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