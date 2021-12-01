اتصال جديد بين برشلونة وتشيلسي لضم زياش وفيرنر

2021/12/01 | 08:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

تواصل الإدارة الرياضية في نادي برشلونة البحث عن صفقات لتعزيز صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال شهر كانون الثاني الجاري، وتفتح عدة جبهات بحثا عن إمكانيات ملائمة للوضعية الاقتصادية.

وذكرت صحيفة "سبورت"، أن إدارة برشلونة اتصلت مجددا بمسؤولي فريق تشيلسي لبحث إمكانية ضم كل من المغربي حكيم زياش والألماني تيمو فيرنر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد الاتصالات السابقة التي تمت في شهر تشرين الأول الماضي.

وأكدت الصحيفة، أن الثنائي يعتبر من الخيارات المقبولة في ظل الشروط المالية المنفتحة من تشيلسي، والذي لا يمانع في رحيل أحدهما أو كلاهما على سبيل الإعارة مع خيار الشراء بشكل نهائي.

وحسب الصحيفة، فالمغربي حكيم زياش يبقى الخيار الأنسب للطرفين مع ترك الباب مفتوحا للتفاوض بشأن المهاجم الألماني تيمو فيرنر.

ويطلب تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، تعزيز صفوف الفريق بجناح ومهاجم وهو ما يتوفر في اللاعبين اللذان يرغبان في اللعب دقائق أكبر في ظل تراجع دورهما لدى المدرب الألماني توماس توخيل.

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