2021/12/01 | 08:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قتل وأصيب خمسة أشخاص في مشاجرة بقضاء الزبير غرب محافظة البصرة.وذكر مصدر أمني، ان “شخصاً قتل وأصيب 4 آخرون في الزبير إثر مشاجرة بالآلات الحادة {السكاكين} بسبب خلاف في مرآب نقل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل وإصابة خمسة أشخاص في مشاجرة بـ”السكاكين” بالبصرة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل وإصابة خمسة أشخاص في مشاجرة بـ”السكاكين” بالبصرة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل وإصابة خمسة أشخاص في مشاجرة بـ”السكاكين” بالبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).