صحف الاربعاء تولي اهتماما لاعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية..ولقرارات مجلس الوزراء

2021/12/01 | 08:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اولت صحف الاربعاء الصادرة اليوم اهتماما لاعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية..ولقرارات مجلس الوزراء.فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، انجزت امس الثلاثاء، مهمتها واعلنت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، مشيرة الى أن نسبة المصوتين بلغت 44 % من عدد الناخبين الكلي.واضافت الصحيفة ووفقا لما نشره موقع مفوضية الانتخابات، تصدرت الكتلة الصدرية نتائج الانتخابات النهائية بالحصول على 73 مقعداً، بينما حصل تحالف “تقدم” على 37 مقعداً، وائتلاف دولة القانون على 33 مقعداً.واوضحت الصحيفة ان النتائج النهائية كشفت عن حصول الحزب الديمقراطي الكردستاني على 31 مقعداً، وتحالف “الفتح” على 17 مقعداً، وبينما حصل التحالف الكردستاني على 17 مقعداً، نال تحالف “عزم” 14 مقعدا، في حين حصل “حراك الجيل الجديد” على 9 مقاعد، وتحالف “امتداد” على 9 مقاعد، بينما حصل “إشراقة كانون” على 6 مقاعد، والعقد الوطني على 4 مقاعد، وتحالف تصميم على 5 مقاعد وحركة بابليون على 4 مقاعد، وتحالف قوى الدولة على 4 أيضا.وتابعت الصحيفة حصلت حركة حسم للاصلاح على 3 مقاعد، وتحالف جماهيرنا هويتنا على 3 مقاعد، بينما حصلت جبهة تركمان العراق الموحد على مقعد واحد.كما توزعت 16 مقعداً بين الأحزاب الفائزة بمقعد واحد، وبلغ عدد مقاعد الأفراد الفائزين 43، بينهم خمس نساء.ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس المفوضين، جليل عدنان خلف، في مؤتمر صحفي قوله”: إن عدد الناخبين الكلي بلغ أكثر من 22 مليوناً، مبيناً أن عدد المصوتين بلغ أكثر من تسعة ملايين ناخب مضيفا أن المفوضيـة سترسل اسماء المرشحين الفائزيـن بالانتخابات الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها رسميـا، مشيرا الى أن المفوضية التزمت بأقصى درجات المهنية.وقالت الصحيفة ان رئيس مجلس المفوضين اصدر بيانا خلال المؤتمر ذكر فيه، أنه “بعد أن أكملت الهيئة القضائية جميع الطعون احدثت تغييرا بالنتائج الاولية، وكانت مقعدا واحدا في كل من : بغداد، ونينوى، وأربيل، وكركوك، والبصرة.”وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق/ ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،تلقى دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة موسكو قريبا.واشارت الصحيفة الى إن (الكاظمي استقبل في القصر الحكومي ، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف ، وشهد اللقاء بحث مجمل العلاقات العراقية الروسية، وسبل تطويرها لما فيه مصلحة البلدين الصديقين)بحسب بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، مشيراً الى أنه (تمت مناقشة مجال التعاون الثنائي العسكري والأمني، والحرب على الإرهاب وملاحقة فلول داعش الإرهابية، كما تم التطرق إلى الوضع في سوريا، والدور العراقي في التهدئة وتعزيز الاستقرار في المنطقة)، وشدد الكاظمي على (أهمية الدور الروسي التأريخي في المنطقة، وتطلّع العراق إلى مزيد من التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمار ة، فضلا عن تذليل العقبات أمام مشاركتها في تعزيز الاقتصاد).وتابعت الصحيفة بدوره ، جدّد بوغدانوف ،دعوة الرئيس الروسي للكاظمي إلى زيارة موسكو، حيث اعرب رئيس الوزراء عن (شكره لهذه الدعوة، وتطلّعه لتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة).من جانبها قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان مجلس الوزراء قرر،امس الثلاثاء، توحيد الرسوم الكمركية في المنافذ الحدودية، فيما وجه بمعالجة الشح المائية في البلاد.ونقلت الصحيفة عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان قوله أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ترأس الجلسة الاعتيادية السادسة والأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث تطورات الأحداث في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واستعرض الكاظمي في بداية الجلسة المستجدات السياسية والأمنية، ومناقشة عدد من القضايا المهمة في المجالات المتعددة، بينها ملفا الاقتصاد، والاستثمار.وركزت الصحيفة على تاكيد البيان: ان جلسة مجلس الوزراء شهدت استعراض التقرير الوبائي، والإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية، والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار الفيروس، وجهود وزارة الصحة في متابعة آخر تطورات الجائحة، ومواجهة أي موجة وبائية محتملة عبر توفير المستلزمات والعلاجات اللازمة، إلى جانب مواصلتها تأمين اللقاحات وبانسيابية عالية في عموم المحافظات.وشددت على قوله انه بعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر مجلس الوزراء القرارات الآتية:أولاً/ تخويل هيئة الرأي في وزارة التربية صلاحية إجراء الدور الثالث لصفوف الثالث المتوسط من عدمه، ولهذا العام الدراسي فقط.ثانياً/- تخويل وزير التربية صلاحية توجيه الدعوات المباشرة لإعادة تأهيل بناية الإعدادية المركزية، وإعادة تأهيل بناية المتوسطة الغربية للبنين من قبل الشركات المتخصصة الرصينة، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.- تكليف وزارة الإعمار والإسكان صلاحية الإشراف على التأهيل المذكور آنفاً.ثالثاً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (13 لسنة 2021) لإدامة مبنى وزارة التربية وتأهيلها.رابعاً/ تفعيل البند (ثانياً/ الفقرة 1) من قرار مجلس الوزراء (13 لسنة 2019) بشأن توحيد الرسوم الكمركية في المنافذ الحدودية، والتأكيد على صلاحية الحكومة الاتحادية حصراً في تنفيذ قرار حماية المنتج الوطني؛ وبخلافه تمتنع الهيئة العامة للكمارك عن تطبيق الرسوم الكمركية في الإقليم، ويجري التعامل مع البضائع غير المرسمة من الهيئة العامة لكمارك على وفق القانون.خامساً/- التنازل عن حق الحكومة الاتحادية في استحصال مبالغ الرسوم الكمركية المستحقة الدفع عن المركبات الحكومية العائدة إلى وزارة الشباب والرياضة، استناداً إلى أحكام المادة (46) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدل، وقرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020).- تولي وزارة الشباب والرياضة تقديم جدول مفصل بأعداد المركبات والوثائق الخاصة بها مع تحديد مبالغ الرسوم المفروضة عليها؛ ليتسنى للجهات المعنية أخذ الإجراءات الملائمة بشأنها.سادساً/ وجّه السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، قيادة العمليات المشتركة ووزارة الداخلية، وبهدف معالجة حالة الشحة المائية التي تمر بها البلاد، بما يأتي:- المباشرة بحملة ردم الأنهار المتجاوزة، وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، وعبر القوات المنتشرة في كل المحافظات.- إزالة الدوارات غير النظامية، ورفع جميع المضخات المتجاوزة على النظام الإروائي.- عدم السماح لأي جهة خارج وزارة الموارد المائية بالتدخل في هذه الأعمال./انتهى

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