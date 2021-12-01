سعر برميل النفط يتلقى ضربة الثلاثاء ويهوي لأدنى مستوى منذ 3 أشهر

2021/12/01 | 09:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبط سعر برميل النفط في تداولات الثلاثاء إلى دون حاجر الـ65 دولارا للبرميل وذلك لأول مرة منذ 3 أشهر متأثرا بمخاوف تأثر الطلب بسبب متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا الجديد.

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