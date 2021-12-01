زوجة محمد صلاح تثير الجدل.. لماذا تسلمت الجائزة بدلاً من زوجها في حفل موناكو؟

2021/12/01 | 09:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

لا تزال ماجي صادق زوجة النجم المصري محمد صلاح حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تسلمت جائزة القدم الذهبية نيابة عنه رغم حضوره الحفل الذي استضافته إمارة موناكو الفرنسية، الاثنين الماضي.

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فقد أثار استلامها للجائزة نيابة عنه جدلاً واسعاً، وتراكمت التساؤلات عن السبب.

وتألقت ماغي بفستان أسود وحجاب أبيض، وصعدت خشبة المسرح بكل ثقة تتسلم الجائزة نيابة عن زوجها، في حضور نادر لها لمثل هذه المناسبات التي عادة ما يحضرها صلاح برفقة مدير أعماله رامي عباس، ووسط تصفيق حاد من المشجعين.

بلبلة وجدل

غير أن هذا التصرف جاء بناء على قرار ورغبة من اللاعب الدولي تكريماً لزوجته، بحسب ما أفادت عدة وسائل إعلام.

وقد لاقى استحساناً كبيراً وردود أفعال إيجابية واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أثنى الرواد على تصرف صلاح واعتبروه تكريماً لزوجته وتعبيراً عن الحب.

كما أن التغيير الملحوظ الذي طرأ على ماغي قد لفت انتباه الناس، فعلى ما يبدو خسرت زوجة صلاح الكثير من وزنها، إذ بدت بجسد نحيف عما كان سابقا.

وقد اعتمدت مع أناقتها اللافتة على ماكياج هادئ تناسب مع إطلالتها التي خطفت الأنظار.

سر الرشاقة كشف

ولعل تلك الضجة هي ما دفع الكابتن مينا سمير مدرب اللياقة البدنية، إلى الكشف عن سر فقدان زوجة محمد صلاح لوزنها الزائد، موضحاً عبر صفحته في فيسبوك أنه كان جزءا من رحلة زوجة صلاح مع الرشاقة.

وقال: "فخور أنني كنت جزءا من أول الرحلة لأم مكة زوجة فخر العرب"، مرفقا صورتها منذ البداية أي قبل 3 سنوات تقريباً.

وأضاف أن "أم مكة" كما تلقّب، قد اتبعت إحدى وصفاته الغذائية التي حققت معها نتيجة ملموسة.

من هي ماجي صادق؟

ماجي صادق زوجة محمد صلاح، تعرف عليها في سن المراهقة، وتزوجا يوم الـ17 من ديسمبر/كانون الأول من عام 2013 في مصر في زفاف حضره حينها بعض المشاهير، مثل حمادة هلال، وعبد الباسط حمودة، وسعد الصغير.

ويعرف عنها بحسب الصحافة الأجنبية، أنها على عكس زوجات لاعبي كرة القدم المحترفين الآخرين، فهي خجولة من الكاميرا ولا تظهر للعامة، كما أن للزوجين ابنتين، مكة وكيان.

لمرة واحدة فقط

يشار إلى أن جائزة القدم الذهبية تقدم سنويا للاعبين الذين تزيد أعمارهم عن 28 عاما، وذلك وفقا لإنجازاتهم وأرقامهم خلال العام الواحد.

كما يتم التصويت عليها من قبل مجموعة من المختصين والخبراء، ومن قوانين الجائزة أنها لا تعطى للمتوج أكثر من مرة واحدة خلال مسيرته.

وكان لاعب ليفربول قد ترك آثار قدميه على ممشى المشاهير لكرة القدم، الذي سيعرض في منتزه "بروميناد الأبطال" الشهير في مونتي كارلو بموناكو.

"العربية"

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