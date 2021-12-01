2021/12/01 | 09:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت مفارز مديرية شرطة محافظة البصرة،الاربعاء، عن اعتقال متهمين بجريمة قتل في قضاء الزبير غربي المحافظة.وذكرت مفارز الشرطة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “بعد ورود اخبار عن مشاجرة بالالات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال مرتكبي حادثة “السكاكين” غربي البصرة المركز الخبري الوطني.

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