النهج الديمقراطي يتشبث بحقه في عقد مؤتمره الخامس في يناير المقبل ويساند نضالات الجماهير - النهج الديمقراطي

2021/12/01 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#النهج_الديمقراطي عقدت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي اجتماعها العادي يوم 28 نونبر 2021، تدارست خلاله مستجدات الاوضاع الدولية والاقليمية والوطنية والتنظيمية، وقررت اصدار البيان التالي:– يشكل الاتفاق الأخير الذي أبرمته الدولة المغربية مع الكيان الصهيوني انعطافة خطيرة تجاوزت حدود تطبيع العلاقات الديبلوماسية إلى تشكل تنسيق عسكري وأمني استراتيجي، كشكل جديد من أشكال الحماية.



وعليه، فإن الكتابة الوطنية للنه ......





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