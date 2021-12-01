إيران إسرائيل: على أبواب الكارثة - جلبير الأشقر

2021/12/01 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلبير_الأشقر باتت قضية القنبلة النووية الإيرانية أشبه بقنبلة موقوتة يقترب موعد انفجارها بلا هوادة مع مرور الزمن.



ذلك أن هوَس الدولة الصهيونية باحتمال تسلّح إيران بالسلاح النووي لن تسكّنه أي نتيجة محتملة للجولة الجديدة من مفاوضات فيينا الجارية، حيث ثمة احتمالان يصعب تصوّر ثالث لهما عند كتابة هذه السطور.فإما أن تفشل المحادثات، وهو احتمال قوي بحضور حكومة إيرانية تمثّل التيار «المتشدّد» في «الجمهورية الإسلامية ......





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