إخماد حريق اندلع بمعمل أسفلت في البصرة

2021/12/01 | 09:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، من إخماد حريق اندلع بمعمل أسفلت في محافظة البصرة.

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "فرقها تمكنت من إخماد حريق اندلع ببقايا مادة الزفت على أرض معمل اسفلت اهلي في منطقة خويسات بناحية الزبير".

وأضاف أن "الحادث كان إثر عملية اللحام"، مبينة انه "تمت السيطرة على النيران المندلعة بهمه عالية وبوقت قياسي قصير وتمنع وصول النيران إلى بناية المعمل وبدون اي اضرار بشرية".

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