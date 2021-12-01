2021/12/01 | 09:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، عن وجود بند للإقتراض في مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2022.وقال صالح في تصريح صحفي :”ان احـتـمـالـيـة الاقـــتـــراض مـــوجـــودة فـــي جـمـيـع موازنات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ما دلالة توجه العراقي نحو الاقتراض في موازنة 2022؟..



مستشار حكومي يُجيب المركز الخبري الوطني.

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