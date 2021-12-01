2021/12/01 | 09:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قـررت وزارة التجارة، انتاج الطحين الصفر بالتعاون مع مطاحن محلية، بينما رجحت اسهام القرار بتوفير 50 الف فرصة عمل.وقـال المتحدث باسم الــوزارة محمد حــنــون في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن “الــقــرار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التجارة تقرر إنتاج الطحين الصفر بدلا من استيراده المركز الخبري الوطني.

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