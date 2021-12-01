المالكي يؤكد لمبعوث الرئيس الروسي على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات

2021/12/01 | 09:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بمكتبه مساء امس مبعوث الرئيس الروسي الى الشرق الاوسط ميخائيل بغدانوف .وذكر بيان لمكتب المالكي " ان بغدانوف نقل تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المالكي ، وقدم التهاني بمناسبة اجراء الانتخابات وما حققه ائتلاف دولة القانون فيها ، كما جرى بحث تطورات المواقف السياسية والأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية .واكد المالكي على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات ودعوة الشركات الروسية للعمل في العراق وتذليل العقبات أمام مشاركتها في تعزيز الاقتصاد العراقي ودعم فرص التنمية ، مشيرا الى ان العراق يسعى الى اقامة علاقات متوازنة مع جميع دول العالم .من جانبه أكّد بغدانوف، دعم بلاده لأمن واستقرار وسيادة العراق، معربا عن امله في توافق القوى السياسية على تشكيل حكومة ائتلافية تكون قادرة على القيام بواجباتها تجاه الشعب العراقي ، مشيداً بالدور الإيجابي الذي يلعبه العراق على الساحة الإقليمية./انتهى9

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