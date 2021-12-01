أمريكا تعتزم تشديد قواعد السفر

2021/12/01 | 09:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تخطط الولايات المتحدة لمطالبة جميع المسافرين القادمين إليها جوا بإجراء فحص للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في غضون يوم واحد من مغادرتهم، بسبب السلالة المتحورة الجديدة (أوميكرون)، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصدر مطلع لم تكشف عنه.

وأفادت بلومبرج بأن ذلك الإجراء يأتي ضمن خطط إدارة الرئيس جو بايدن لتشديد قواعد السفر لمكافحة أوميكرون ، بغض النظر عن تلقي هؤلاء المسافرين لقاحات مضادة لكورونا من عدمه.

وفي سياق متصل، قال بايدن عبر تويتر إنه لا يزال هناك وقت للحصول على الجرعة الأولى من اللقاح أو الجرعة المعززة أو تطعيم الأطفال قبل عيد الميلاد.

وأضاف: “سنحارب المتحور أوميكرون بالطريقة التي كنا نكافح بها الوباء منذ البداية، مع الإجراءات العلمية والمعرفة والسرعة، وليس الفوضى والارتباك”.

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