علماء في هونغ كونغ يتمكنون من تحديد خصائص المتحور “أوميكرون”

2021/12/01 | 09:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت جامعة هونغ كونغ أن علماءها هم أول من تمكن من تحديد خصائص متحور “أوميكرون” في آسيا، وما يميزه عن السلالات السابقة لفيروس كورونا.وقالت الجامعة على موقعها الإلكتروني: إن “الباحثين في […]

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