يواجهان السجن وغرامة 8 ملايين دولار.. اعتقال سعوديين حاولا بيع 7 أسود

2021/12/01 | 09:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات المختصة أنها أحالت مواطنين سعوديين اثنين إلى النيابة العامة بسبب مخالفهتما لأنظمة البيئة المعمول بها في المملكة.

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