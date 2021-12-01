2021/12/01 | 09:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، من إخماد حريق اندلع بمعمل أسفلت في محافظة البصرة.وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “فرقها تمكنت من إخماد حريق اندلع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البصرة..



إخماد حريق اندلع بمعمل أسفلت “اهلي” المركز الخبري الوطني.

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