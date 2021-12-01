2021/12/01 | 09:42 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 1 ديسمبر 2021 | 09:17 صباحاً

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الكويت تتسلم مبلغا جديدا من تعويضات لجنة الأمم المتحدة من العراق

تسلمت الكويت مبلغا قدره 1.47 مليار دولار من تعويضات لجنة الأمم المتحدة من العراق والخاصة بتعويضات الاجتياح العراقي لاراضيها عام 1990.

واوضح بيان لبنك الكويت الوطني بجسب كونا " انه تسلم ذلك المبلغ في اشهر نيسان وتموز وتشرين الاول من العام الحالي".واضاف ان المتبقي هو 629 مليون دولار للسداد بشكل نهائي"

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