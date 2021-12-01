أي أوجاع يُورث المنفى - حسن مدن

2021/12/01 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن من أكثر الشهادات التي قرأتها عن المنفى، عمقًا وشجنًا ووجعًا هي تلك التي كتبها المثقف العراقي الشهيد كامل شياع الذي أودت بحياته رصاصة غادرة في بغداد، التي عاد إليها من منفاه في أوروبا بعيد سقوط نظام صدام حسين الذي اضطره، كما مثقفين ومبدعين عراقيين كثر، على التغرب عن وطنهم.هالني، في تلك الشهادة، أنه كان يهجس بالموت، ولأمرٍ ما لم يكن يخافه: "أعلم أنني قد أكون هدفًا لقتلة لا أعرفهم، رغم ذلك أج ......





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