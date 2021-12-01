ذكرى مرور مئة وسبعة أعوام على ميلاد القائد المناضل فؤاد نصار - نعيم ناصر

2021/12/01 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نعيم_ناصر سيرته وفكره وتضحياته نبراس يضيء الطريق لمواصلة النضال حتى النصرصادف في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر (تشرين ثاني) مرور مائة وسبعة أعوام، على ميلاد القائد الوطني والأممي الشيوعي الفلسطيني فؤاد نصار.



ففي التاريخ المذكور من عام 1914 ولد طيب الذكر في مدينة بلودان السورية، لأبوين فلسطينيين من الناصرة، يعملان في التعليم.



عاد مع والديه إلى الناصرة في سنة 1920، والتحق بالمدرسة وبعد اربع ......





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